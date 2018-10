Sykepleierstreiken kan bli trappet opp

Det har foreløpig ikke vært noen kontakt mellom partene i sykepleierstreiken. Norsk Sykepleierforbund opplyser at den kan bli utvidet.

Til sammen streiker 55 sykepleiere ved forskjellige bedrifter som utfører oppdrag for helseforetakene.

– Den foreløpige vurderingen er at det nok sannsynligvis kommer en opptrapping, men vi vet ikke når, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet til NTB.

Fredag ettermiddag sier hun at det ikke har vært noen dialog med motparten NHO Service og Handel.

– Streiken går sin gang. Jeg opplever at det er pågangsvilje, stå-på-mot og en positiv stemning blant de streikende, sier By.

Fem av de streikende jobber ved Haukeland pasienthotell, som fredag ettermiddag må stenge som følge av streiken, ifølge NRK. 150 pasienter mister sengeplassene sine og sykehuset jobber på spreng for å finne alternativer.

– Hvis vi ikke finner andre steder å plassere de sykeste kreftpasientene som bor på hotellet, kan det være fare for liv og helse, sier direktør for kreftavdelingen Olav Mella til kanalen.

By i Sykepleierforbundet påpeker at Eurest, som driver sykehushotellet, kan søke om dispensasjon for streiken.

– Vi har ikke mottatt en eneste søknad om dispensasjon. Vi har apparatet klart for å vurdere eventuelle søknader som kommer inn, sier hun.

(©NTB)

