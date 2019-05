Sykkeltyverier utføres sjelden av proffe bander

I fjor utbetalte forsikringsbransjen over 82 millioner kroner i erstatning til folk som hadde fått frastjålet sykkelen sin.

Tall fra Finans Norge viser at det i fjor ble meldt 10.400 sykler stjålet til forsikringsselskapene. Ifølge Tryg Forsikring har sykkeltyverier aldri vært dyrere for denne bransjen.

– Til tross for at antall sykkeltyverier har gått ned de to siste årene, går erstatningene opp. Syklene blir dyrere og dyrere, og nå er elsykler med på å dra opp gjennomsnittsprisen på nye sykler. Det er ikke lenger uvanlig at sykler eller elsykler koster over 10.000 kroner eller mer, sier forebyggelsesekspert Øyvind Setnes i Tryg Forsikring.

I snitt var verdien av en stjålet sykkel i fjor på 7.888 kroner. De ti siste årene har antallet sykkeltyverier gått opp med vel 15 prosent, mens verdien av syklene har gått opp med nær 150 prosent.

– Nå på våren og forsommeren er det høysesong for sykkeltyverier. Heldigvis forsikrer flere og flere sykkelen sin. Våre tall viser at rundt 80 prosent av alle sykkeltyverier utføres av personer som er ute etter et transportmiddel der og da, og ikke av profesjonelle sykkelbander med avanserte kutteverktøy, slik mange tror, sier han.

