Syklist funnet død i Masfjorden i Hordaland

En mann i 40-årene ble funnet død i Stordalen i Masfjorden natt til onsdag. En sykkel lå ved siden av mannen.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 1-tiden.

Saken etterforskes av Nordhordland lensmannskontor. Lensmann Kjell Idar Vangberg forteller til Bergensavisen at sykkelen ble funnet i veien, og den omkomne, som er en mann i 40-årene, ble funnet i grøften.

– Han ble funnet av en forbipasserende bilist. Det ble forsøkt gjenoppliving på stedet, men livet hans sto ikke til å redde.

Politiet opplyser at de er usikre på hva som er skjedd her, og at de oppretter en undersøkelsessak.

(©NTB)

