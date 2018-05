Syklister skadd i sammenstøt med bil med campingvogn i Bykle

To syklister er kjørt til sykehus, og flere andre syklister pådro seg skrubbsår i et sammenstøt med en bil med campingvogn i Bykle nord i Aust-Agder fredag.

– To personer er kjørt fra stedet med ambulanse. Det er usikkert skadeomfang for disse. Tre-fire andre syklister behandles på stedet for skrubbsår/mindre skader, opplyser Agder politidistrikt.

Politiet opplyser at ulykken trolig skjedde da bilen kjørte forbi en gruppe med seks-sju syklister på riksvei 9. Campingvognen traff deretter noen av syklistene da bilen la seg inn etter forbikjøringen.

Alle nødetatene ble sendt til ulykkesstedet. Politiet i Agder meldte om ulykken rundt klokken 14.45.

(©NTB)

