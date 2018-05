Sylvi Listhaug: - Det er en skremmende utvikling i Oslo

Sylvi Listhaug til frontalangrep på norsk innvandringspolitikk i 1. mai-tale.

I en tale 1. mai advarte Frp-politiker Sylvi Listhaug norske arbeidere mot svak innvandringspolitikk.

Listhaug pekte på situasjonen i Oslo, der det har vært en rekke farlige episoder de siste månedene.

Hendelsene mener hun er et bevis på dårlig integreringspolitikk.

– Det er en skremmende utvikling i Oslo. Jeg var i Rinkeby og så hvordan det var i Sverige. Jeg fikk masse kritikk om at det ikke var vits i å hausse opp stemningen. Men jeg snakket med de lokale myndighetene der, og de sa at det var viktig å snakke om problemer og ikke feie de under teppet, sa Listhaug til VG i etterkant av appellen.

Sylvi Listhaug takket for støtten da hun holdt tale i Drammen.

Til tross for nedgang i asylpolitikk, utgjør familiegjenforening en betydelig innvandring til Norge, fastslo Listhaug. Det betyr store utgifter innen norskopplæring, helsetjenester og skole.

– Vi må vi stramme inn på familiegjenforeningen. Vi kan ikke ta inn flere før vi integrerer de vi allerede har her, sa hun og advarte mot «svenske tilstander».

Takket for støtten

Listhaug brukte også tid på å takke sine tilhengere for støtten under den politiske turbulensen som ledet til at hun måtte gå av som justisminister da hun i mars Ap anklaget for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

– Det er ikke mediene eller andre politikere som bestemmer hva jeg skal si. Jeg er så lei av denne ensrettingen der alle skal mene det samme. Er ikke dere?, ropte Listhaug ut til folkemengden i Drammen.

– Tusen takk for støtten og varmen tusener har vist meg. Dere aner ikke hvor mye det har betydd, sa hun.

I den stormfulle talen, der hun ble mottatt med jubel og applaus, lovet hun å få Raymond Johansen (Ap) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ut av byrådets kontorer.

Angrep på Støre

Samtidig omtalte hun Støre som en mann født med «sølvskje i munnen» og som aldri har hatt «en vanlig jobb».

– Han har kjøpt private helsetjenester, men han unner ikke vanlige folk det samme. Det kaller jeg å trekke stigen opp etter seg. Så lenge det er pust i meg, skal jeg sørge for at Jonas Gahr Støre aldri blir statsminister i Norge, la hun til.

Samtidig framholdt hun at mange av innvandrerne som kommer til Norge har lite eller ingen utdanning, og advarte ufaglærte norske arbeidere om at innvandringen kan gå ut over dem. Frp omtalte hun som «arbeidernes parti».

