Sylvi Listhaug: - Jeg er nærmest i sjokk over å få spørsmålet

Nye spørsmål om Anders Behring Breivik og 22. juli-terroren fikk Sylvi Listhaug til å reagere.

OSLO (Nettavisen): En talefør Frp-nestleder og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug lette etter ordene da hun på en pressekonferanse onsdag i forbindelse med sin boklansering fikk flere spørsmål om 22. juli-terroren og hva hun tar avstand fra når det gjelder det Anders Behring Breivik står for.

- Jeg er nærmest i sjokk over å få spørsmålet, sa Listhaug og mente hun og Frp i tide og utide må svare for Breiviks holdninger.

Hun forklarte hvordan hun selv mottok budskapet etter 22. juli-terroren, hva hun gjorde etterpå, møtet med ofrene Youngstorget og hun svarte at hun tar avstand fra «alt» det Breivik står for.

- Men denne saken kan ikke hindre oss i å ta diskusjonen om innvandring og integrering i Norge, understreket Listhaug.

Ble felt etter terrorkritikk av Ap

Det skapte sterke reaksjoner blant flere overlevende og etterlatte etter 22. juli-terroren da daværende justisminister Sylvi Listhaug på sin Facebook-side i mars i år lot seg avbilde i et blomsterhav og takket for støtten hun hadde fått etter at hun i februar anklaget Ap for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonal sikkerhet. Kommentaren utløste en storm av protester. Opposisjonen på Stortinget kom med kraftig kritikk av Listhaug for måten hun svarte på kritikken og hvordan unnskyldningene - etter opposisjonens oppfatning - måtte hales ut av henne. Samtidig ble det fremmet et mistillitsforslag mot justisministeren som senere førte til at hun trakk seg.

Det er nå sju måneder siden også KrF-leder Knut Arild Hareide konkluderte med at han heller ikke hadde tillit til Listhaug som justisminister.

Fikk spørsmål om høyrepopulisme

Spørsmålet på pressekonferansen onsdag kom opp etter at Listhaug først hadde blitt utfordret til å plassere seg og sitt parti i det politiske landskapet i Europa og i forhold til høyrepopulismen, blant annet representert ved Sverigedemokraterna.

- Jeg følger med på det som skjer i Sverige. Det blir interessant å se hvordan Sverigedemokraterna utvikler seg. Sverigedemokraterna er et nasjonalistisk parti. Frp er et liberalistisk parti, men vi har en del til felles på innvandringsområdet, sa Listhaug på spørsmål fra pressen om hennes syn på den politiske situasjonen i Sverige etter valget der.

- Frp har ingen søsterpartier

På spørsmål om hun bekjenner seg til den høyrepopulistiske fløyen i europeisk politikk, svarte Listhaug slik:

- Vi har vårt utgangspunkt som et liberalistisk parti tuftet på bekjempelse av av skatter og avgifter. Jeg tenker det viktigste for Frp er å stå for det vi står for. Vi har vel egentlig ingen søsterpartier i andre land. Vi står på egne bein. Det tror jeg vil fungere godt også i framtida, svarte Listhaug.

- Mange tør ikke si hva de mener

- Innvandring og integrering er noe av det viktigste i Norge i et langt perspektiv, sammen med eldreomsorgen og distriktene, oppsummerte Listhaug.

- Mange i Norge i dag tør ikke si hva de mener. De blir kalt rasister. Det finnes rasister i Norge i dag. Det er viktig å stå opp mot det, men det må være lov til å ha meninger om den politikken, sa Sylvi Listhaug blant annet på pressekonferansen.

Takket Dagbladet for slakt

Her benyttet hun også anledningen til å takke Dagbladet for deres slakt av boken «Der andre tier».

- Boken er ikke skrevet for dem. Den er skrevet for folk flest, sa Listhaug.

Listhaug fikk spørsmål om hvorfor hun i større grad ikke nevner Knut Arild Hareide i boka og på presentasjonen sin.

- Jeg håper KrF velger borgerlig side. Jeg mener Jonas Gahr Støre ikke er egnet til å være statsminister, svarte Listhaug blant annet.

- Et riktig valg av meg

Hun sa videre at det var viktig at hun trakk seg som statsråd fordi det reddet Solberg-regjeringen:

- Det var et meget riktig valg av meg å gå av. Hareide skriver jo i boka si at han ville felt regjeringen hvis jeg ikke hadde gjort det.

Hun sa at hensikten med boka har vært å fortelle mer om seg selv, ikke kaste inn noen brannfakler i den politiske debatten.

Splittende

Listhaugs bok lanseres idet KrF står midt i skjebnevalget om hvorvidt de skal gå til høyre eller venstre.

Hareide har selv nylig utgitt en bok der han kritiserte Listhaug, like før han anbefalte sitt parti å vende de borgerlige ryggen og heller samarbeide med Ap og Sp.





