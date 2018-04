Sylvi Listhaug: - Jeg hadde forferdelig dårlig samvittighet over å ha vært så mye borte fra barna

Den avgåtte justisministeren sier hun kjenner på en enorm lettelse over å gå en roligere arbeidshverdag i møte.

Det har snart gått tre uker siden Sylvi Listhaug gikk av som justisminster. I et intervju med Dagbladet sier Listhaug at hun kjenner på en «vanvittig lettelse over å ha fått tilbake livet.»

- Jeg hadde forferdelig dårlig samvittighet over å ha vært så mye borte fra barna. Jeg har nesten ikke sett Steffen det første året hans, sier Listhaug.

- Ikke mye jeg har bidratt med



Steffen ble født 31. mars i fjor, og Listhaug var tilbake på jobb tre måneder etter fødselen for å drive valgkamp for Fremskrittspartiet.

Til tross for diskusjoner i media rundt hvorvidt Listhaug skulle fortsette som statsråd, var partileder Siv Jensen tydelig på at det var et ikke-tema å fjerne Listhaug. 40-åringen fortsatte derfor i regjering, og ble i januar 2018 justis- beredskaps- og innvandringsminister.

Tre måneder senere gikk hun altså av, og nå gleder hun seg til å kunne delta mer aktivt på hjemmebane.

- Espen har styrt hjemme i fire og et halvt år. Det er ikke mye jeg har bidratt med. Espen er vel, om mulig, enda mer glad enn meg for avgjørelsen om å gå av. Nå ser vi fram til et familieliv med kortere arbeidsdager, sier Listhaug til Dagbladet.

Ny justisminster



Onsdag denne uken ble det kjent at Tor Mikkel Wara tar over som justisminster etter Lishaug. Det har gått 25 år siden Wara satt på Stortinget, og 24 år siden Wara meldte seg ut av Fremskrittspartiets Ungdom etter oppgjøret med liberalistene på Frps landsmøte på Bolkesjø.

Før «Dolkesjø» var Wara en av Carl I. Hagens nærmeste rådgivere. I helgens intervju med Nettavisen, innrømmer Wara at han gjorde og sa en del ting for 25 år siden, som han ikke ville gjort og sagt i dag:

- Nei, altså, det er noen ting jeg ikke ville gjort ... På den annen side er det viktig å huske på at det var en annen tid. Frp var et annet sted. Og jeg må være ærlig å si at veldig mye av det vi gjorde, handlet om å få medieoppmerksomhet. Frp var et parti som slet med å komme i media, bli omtalt, så vi gjorde en del ting som man i dag ikke trenger - eller bør - gjøre, erkjenner han.

