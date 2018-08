Sylvi Listhaug: - Jeg stiller meg til disposisjon

Sylvi Listhaug sier ja til å overta som nestleder i Frp etter Per Sandbergs avgang og sier hun er beæret over at hun er ønsket.

– Jeg er ydmyk og beæret av å bli nevnt som aktuell nestlederkandidat. Jeg stiller meg til disposisjon for partiet dersom de ønsker meg i en slik rolle. Det er landsmøtet vårt til våren som er suverent til å velge partiets ledelse. Hva som skal skje fram til det, skal diskuteres i sentralstyret. Frp har vært en stor del av mitt liv i 20 år, og jeg er motivert til å gjøre en innsats også videre, som nestleder om landsmøtet ønsker det. Jeg håper jeg får tilliten til å bli valgt, sier hun til Dagbladet.

Hun sier samtidig at det var trist at Per Sandberg måtte gå.

– Per har vært med i alle år og gjort en fantastisk jobb for partiet. Jeg har kjent Per helt siden 2001 og har alltid hatt sansen for ham, sier Listhaug.

– Når det er sagt, er jeg helt enig med Siv Jensen i at det var nødvendig at han trakk seg. Turen til Iran og alt som dukket opp i kjølvannet av den, skapte sterke reaksjoner internt. Vår tøffe linje overfor islamister og brutale regimer som Iran er ufravikelig og skal ikke kompromisses, sier hun videre.

Listhaug vil ikke kommentere om hun har lyst på ledervervet den dagen Siv Jensen gir seg.

– Siv er ingen gammel dame, så det er en uaktuell problemstilling nå. Siv gjør en veldig god jobb som partileder. Jeg håper hun fortsetter i mange år til, sier Listhaug.

I en Facebook-post onsdag skriver Sylvi Listhaug at hun er klar til å overta ledervervet om partiet ønsker det:

- Det er opp til partiet å bestemme hvem som skal være i ledelsen. Jeg stiller meg til disposisjon for å bli nestleder, og synes det er veldig hyggelig med all støtten. Ha en flott dag alle sammen!

