Sylvi Listhaug forsvarer utspillet som felte henne

I sin nye bok anklager Frp-nestleder Sylvi Listhaug Ap-leder Jonas Gahr Støre for å ha en «kynisk strategi».

I selvbiografien «Der andre tier» vier Listhaug mye plass til tiden rundt innlegget og avgangen som fulgte, melder NRK.

Fredag 9. mars la Listhaug ut et bilde av terrorister fra den somaliske Al-Shabaab-militsen med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Listhaug skriver at hun hadde ventet mye kritikk, men at dette gikk mye lenger enn noen gang før.

– Et innlegg som egentlig handlet om å frata terrorister statsborgerskapet, ble omgjort til å nøre opp under hatet massemorderen Anders Behring Breivik sto for, skriver Listhaug i boken.

Hele opposisjonen fra Rødt, via SV og Ap til Sp og KrF sa klart at de ikke hadde tillit til Listhaug som justisminister. Hun gikk av 20. mars, like før Stortinget skulle stemme over et mistillitsforslag mot henne.

I boken beskriver Listhaug hvordan hun mener Ap bestemte seg for å bruke Facebook-innlegget hennes, ved å koble det til 22. juli, «og dermed angripe Frp generelt og meg spesielt for å være ekstreme».

– I talen til landsstyret mandag 13. mars sa Jonas Gahr Støre: «Vi har en justisminister som bevisst, kalkulert nører opp under akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli». Jeg trodde nesten ikke mine egne ører. Han la skylden for det som var bakgrunnen for at uskyldige ungdommer ble kaldblodig myrdet av Norges verste massemorder og terrorist, på meg, skriver hun.

– Jeg ble så opprørt at jeg gråt. Mediene derimot lettet ikke på et øyelokk. Det var tydeligvis helt greit å sammenligne meg med Anders Behring Breivik.

I en epost til NRK kaller Ap-leder Jonas Gahr Støre det Listhaug skriver i boken, for absurd lesning.

– Dette er konspirasjonsteorier. Listhaugs Facebook-innlegg som anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet, spredte frykt og uro, det erfarte jeg selv i meldinger fra overlevende etter Utøya 22. juli, skriver Støre.

