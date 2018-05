Tajik: Frp slåss mot arbeidsfolks rettigheter

Ap-nestleder Hadia Tajik fnyser av partileder Siv Jensens påstand om at Fremskrittspartiet er et parti for arbeidsfolk.

– Anders Lange, han som laget Frp, var også en del av noe som kalte seg Fedrelandslaget. De mobiliserte mot arbeiderdemonstrasjoner og drev organisert streikebryteri, sa Tajik i sin 1. mai-tale i Harstad.

Ap-nestlederen slo fast at Frps grunnlegger slåss mot arbeidsfolks grunnleggende rettigheter.

– Slik er det også i dag, sa Tajik, og ramset opp eksemplene:

– Mens de øker adgangen til midlertidige ansettelser – så sier vi at folk må sikres faste, hele jobber. Mens Frp har kuttet i fagforeningsfradraget, kuttet i pendlerfradraget, og kuttet feriepenger til arbeidsledige – så sier vi det skal være lett å være arbeider og lønnsmottaker i Norge.

Tajik inviterte deretter Frp til å støtte Aps forslag i Stortinget om pensjon fra første krone i ordningen med obligatorisk tjenestepensjon.

– Dette er for den jevne mann og kvinne, sa hun.

