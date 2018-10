Episodene skal ha skjedd i 2014 og 2016.

En medarbeider av Ap-nestleder Hadia Tajik og en rådgiver ansatt i Aps stortingsgruppene kom med to av varslene som førte til Trond Giskes avgang som nestleder i partiet i januar i år, skriver VG.

Det kommer fram i boka «Alle skal ned», som forteller historien rundt bråket i Arbeiderpartiet som startet i midten av desember fjor, da det ble kjent at det var kommet flere varsler om seksuell trakassering fra Giske.

Begge de to varslene gjengis i sin helhet i boka.

Episodene som de to varslene handler om, skjedde på partifester i henholdsvis 2014 og 2016.

I et av varslene, fra Hadia Tajiks medarbeider, skriver varsleren at Giske skal ha kysset henne og tatt på brystene hennes på et nachspiel etter Aps sommerfest, mens de satt alene og ventet på at andre festdeltakere skulle ankomme nachspielet.

Varselet som kom fra en av rådgiverne i Aps stortingsgruppe, stammer fra partiets sommeravslutning i 2016. Hun hevder at Giske skal ha dratt henne ned på fanget sitt og strøket henne på rumpa. Senere på kvelden skal han ha strøket henne over lårene i en taxi på vei til Andys pub på Grønland i Oslo, og skjøvet kjolen hennes litt opp.

Giske vil ikke kommentere saken overfor VG.

