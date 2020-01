Tak blåste av bolig- og servicesenter i Lørenskog

Deler av taket ved Dovre bolig- og servicesenter på Fjellhamar i Lørenskog kommune har blåst av. En mann unngikk så vidt å bli truffet, skriver Romerikes Blad.

En kvinne var på besøk på sykehjemmet da hun hørte noe var i ferd med å skje, skriver avisa.

– Vi hørte et innmari bråk, og plutselig kom delene flaksende ned foran vinduet, forteller kvinnen, som så en mann som klarte å løpe unna bjelken som kom deisende ned mot ham.

– Han så opp og hadde kjempeflaks, sier hun.

Det blåser kraftig over hele Østlandet, og brannvesenet har blant annet fått melding om et tre som har blåst over lysløypa på Lørenskog.

– Oppfordringen til folk er at de er litt obs og sikrer det som står ute, sier operatør Lars Erik Robertsen ved 110-sentralen.

(©NTB)