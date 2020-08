Taket på gymsal i Sørum raste sammen

Taket på gymsalen til Sørum barneskole på Romerike har rast sammen. Ingen er skadd i hendelsen.

– Taket har rast sammen. Ut fra spor på stedet, er det tegn på at det er en fotball som har blokkert et sluk på taket, og etter mye regn har taket gitt etter for vekten. Det er hva vi tror har skjedd, sier oppdragsleder Alexander Watson ved operasjonssentralen i Øst politidistrikt til NTB.

Ingen er skadd i forbindelse med hendelsen.

– Det er kjempeheldig at det ikke var noen inne i bygget, sier han.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 10.51 fredag formiddag. Gymsal der taket har kollapset, har flatt tak og er fra 1972.

