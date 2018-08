Takstillas i Tollbodgaten ved Oslo S har løsnet – Kollektivtrafikken rammes

Et takstillas i Tollbodgaten ved Oslo S har løsnet i vinden og skaper kaos i kollektivtrafikken.

– Dette er et stort stillas, så folk i nærheten bes trekke vekk, tvitrer politiet.

– Nedre del av Tollbugata sperres. Fred. Olsens gate/ Prinsens gate sperres inn mot Tollbugata. Også kollektivt rammes av disse sperringene. Området som anses utsatt, er evakuert, og arbeid for å sikre stillaset er i gang, skriver politiet videre.

NTB har utsikt mot stillaset, som er satt opp rundt Tollboden, fra redaksjonslokalene sine. Man kan tydelig se at deler av takstillaset har kollapset i vinden, mens en hvit presenning over taket også ser ut til å ha røket i vinden.

Skaper kaos

Hele seansen skaper store utfordringer for kollektivtrafikken. Ingen busser eller trikker får passere ved operaen, noe som sørger for opphoping av busser ved Jernbanetorget.

Ruters pressevakt, Cathrine Myhren, bekrefter overfor Nettavisen at det er fremkommelighetsutfordringer i Oslo sentrum.

- Vi anbefaler alle de reisende å benytte seg av t-bane, hvis de har mulighet til det. Reisende burde også benytte seg av reiseplanleggeren på nett eller bruke Ruter appen. Der vil situasjonen bli oppdatert fortløpende.

Hun forteller videre at Ruter jobber med operatørene og har trafikkledere ute som observerer og overvåker situasjonen. De jobber blant annet med å finne alternative traseér for bussen, men det kan ta noe tid.

- Hvis du skal korte avstander i sentrum burde man vurdere å gå, sier Myhren.

LANGE KØER: Stillaset ved Tollboden skaper store problemer for kollektivtrafikken i Oslo. Bildet er tatt utenfor Oslo S på Jernbanetorget.

Ruter anbefaler reisende om å gå eller ta t-bane hvis de har mulighet.

Trafikkuhell i Hausmannsgate



Politiet melder på Twitter at nødetatene har rykket ut til et trafikkuhell i krysset ved Hausmannsgate og Storgata. Det skal være en trikk involvert i hendelsen, men skadeomfanget er foreløpig ukjent, skriver politiet.

Tidligere i dag stod rundt 100 biler fast inne i Vålerengatunnelen etter at en trailer kjørte inn i tunnelveggen. Politiet meldte om hendelsen klokken 14.35.

Tidligere fredag ble det meldt at to personer får medisinsk behandling etter å ha pådratt seg lettere skader etter en ulykke i Vålerengatunnelen fredag. Flere biler har stått fast inne i tunnelen.

- Vår utfordring nå er at det står 100 biler bak stående fast bak skadestedet, som vi må geleide ut. Det kan ta lang tid, fortalte Line Skott i politiet til Nettavisen fredag ettermiddag.

#Oslo. Nødetatene er på vei til krysset Storgata og Hausmannsgate hvor det har vært en trafikkulykke. En trikk skal være involvert, men ukjent omfang. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 10. august 2018

Vi jobber fremdeles på stedet med å tømme omlag 100 biler som har blitt stående fast bak skadestedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 10. august 2018

Vinden herjer



På Oslo lufthavn har det blåst av plater fra vakttårnet og truffet en bil. Det gjør ifølge NRK at alle nå må parkere bilene sine i parkeringshusene. Det har også blåst av takplater fra flere hus i Oslo.

I hovedstaden har det blåst av takplater blant annet i på Kalbakken kjøpesenter og i Ringgata. En stor plate har falt ned på Tøyen, og i Bygdøy allé 14 raser det takstein, melder NRK. På Bogerud har et tre falt over en parket bil, men ingen er skadd.

– Over hele distriktet har vi fått meldinger om at vinden herjer. Flere trær som har falt over veien, nå sist på E18 inngående ved Høvik hvor et tre har truffet en bil. Ingen personskade. Politiet rykker ut. Brannvesen og VTS jobber også med opprydning, tvitrer politiet.

Vi har evakuert et stort område rundt Tollbugata 1 for å forhindre personskade. Det vil si fra Rådhusgata og Langkaia, samt fra Oslo S mot Tollbugata. Nylandsveien er sperret i krysset Dronning Eufemias gate. Også kollektivtrafikken blir påvirket av disse sperringene. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 10. august 2018

