Tankesmie ber om tettere samarbeid mellom SV og Rødt

Tankesmien Manifest mener at Rødt og SV er sterkere sammen enn hver for seg og ber partiene samarbeide tettere enn i dag.

Leder Magnus Marsdal i Manifest skriver i en kronikk i Klassekampen at partiene bør inngå en forpliktende avtale som må få gjennomslag før partiene kan støtte en ny regjering.

– Ambisjonen må være det å gjøre venstresiden til en kraft i det neste Stortinget som Ap ikke bare kan kjøre over, skriver han.

Marsdal peker ut blant annet klimapolitikken og utfasing av kommersielt eierskap innen omsorg som punkter der SV og Rødt kan stå sterkere sammen.

Nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt sier det er mye bra i analysen til Manifest. Rødt har tatt til orde for tettere samarbeid med både Sp og SV, understreker hun. Men hun påpeker samtidig at viljen for tettere samarbeid må gro fra grasrota.

– Partiene er aldri målet, det er politikken og bevegelsen som er viktig. Hvis det er stor entusiasme for et slikt samarbeid på grasrota, er det grunnlag for å gjøre det, sier hun.

(©NTB)