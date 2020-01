Tårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet.

Avtroppende kulturminister Trine Skei Grande ga en tårevåt Abid Raja et regnbueflagg før hun overlot Kulturdepartementet til ham.

– Kultur er en så viktig del av politikken fordi det er med på å forme menneskers frihet, som du og jeg er opptatt av, og det derfor jeg har med dette regnbueflagget. Likestilling handler ikke bare om skeives rettigheter, det handler om det som har vært roten til Venstres eksistens fra tidenes morgen. At mennesker får lov til å uttrykke det de ønsker gjennom kunst og kultur. Det handler om Venstres sjel, sa Grande.

– Jeg er dypt takknemlig for at jeg blir gitt dette privilegiet, til å vise at jeg er god nok for Norge, sa Raja.

