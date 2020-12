Tarmbakterier funnet i drikkevannsprøve i Salangen

Det er oppdaget tarmbakterier i en drikkevannsprøver ved Salangen kommune i Troms. Nå innføres det kokepåbud i minst en uke.

I en pressemelding opplyser Salangen kommune at det er påvist tarmbakterie i form av en enterokokk i en av tre drikkevannsprøver fra Salangen vannverk.

«For å forhindre mulig utbrudd av sykdom, pålegges samtlige abonnenter tilknyttet kommunalt vannverk kokepåbud omgående», skriver kommunen.

Der kommer det fram at nye prøver vil bli tatt mandag, tirsdag og onsdag neste uke – og at kokepåbudet vil kunne oppheves etter 48 timer analyse. Tidligste tidspunkt for oppheving av kokepåbud er 18. desember.

Kommunen opplyser at prøver fra drikkevannskilden viser god vannkvalitet, og at det derfor er tenkelig at forurensningen kan ha oppstått i ledningsnettet, eventuelt en forurensning av prøve som ikke knyttes direkte til vannverk.

