Tatt i 130 km/t i 80-sonen - med barn i bilen

I en annen bil satt barna på fanget til voksne passasjerer.

Lørdag kveld ble en fører stanset for kontroll på E6 ved Taraldrud etter å ha kjørt i 130 km/t på en strekning med 80-sone, skriver Østlandets Blad.

Føreren hadde barn med seg i bilen.

Førerkortet ble beslaglagt og forholdet anmeldt, melder politiet i Follo.

Usikret



Fredag kveld, like før midnatt, stanset UP en bil på Tegnebyholtet i Vestby. I bilen satt det seks personer, to av dem var barn og satt på fanget til to voksne.

– Dette er ikke bra i det hele tatt. De skal ha vært sikret med de voksnes belter og det betyr jo at de ville blitt skvist mellom beltet og den voksne ved en eventuell kollisjon, sier operasjonsleder Magnar Tinjar i Follopolitiet til Moss Avis.

Førerkortbeslag



Med en for mye i bilen og barn som var feilsikret, ble det anmeldelse og førerkortbeslag på bilføreren som skal ha vært på vei til Göteborg.

Tinjar sier han ikke kjenner til alderen på barna eller om passasjerene hadde tilknytning til Vestby. Føreren skal ha hatt hjemmeadresse i Oslo.

