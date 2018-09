Taxiforbundet mener el-sykler må forbys på fortau

- Det er faktisk farlig, sier Norges taxiforbund, og foreslår strengere sykkelregler i Oslo.

El-sykler må ikke ha tilgang til fortau. De må anses som motorisert kjøretøy og skal kun benyttes på vei», skriver Norges taxiforbund i sitt høringssvar til Oslo kommune om planene for prosjektet Bilfritt byliv.

- Det er jo livsfarlig, sier leder Glenn Tuxen i Norges taxiforbund avdeling Oslo til Nettavisen.

- For mange konflikter



Tuxen mener et forbud er høyst nødvendig.

- Syklene er tunge, og de går ganske fort - og vi mener at sykler som er motorisert må forholde seg til veier og ikke fortau, sier han, og utdyper:

- Det er faktisk farlig for barn og eldre, og det kan bli alvorlige skader om man blir påkjørt av en el-sykkel, sier Tuxen.

EL-NEI: - Syklene er tunge, og de går ganske fort - og vi mener at sykler som er motorisert må forholde seg til veier og ikke fortau, sier leder Glenn Tuxen i Norges taxiforbund avd. Oslo.

«Det er alt for mange konflikter mellom gående og syklister som på denne måte kan unngås», skriver han i høringsbrevet.

- Ikke mot enveiskjørt



Forbundslederen mener også at sykling mot enveiskjørte gater må forbys.

- Når du er i gata mener vi at man må forholde seg til trafikkreglene. Plutselig er syklisten mot deg, og det kan fort skje uhell. Jeg skjønner ikke hvorfor syklister ikke kan forholde seg til enveiskjørte gater på samme måte som bilister og mopedister, sier Tuxen.

Han er selv taxisjåfør i Oslo, men forteller at han unngår sentrumsgatene på grunn av alle syklistene.

- Det er veldig mye sykler, og det er egentlig litt skummelt å kjøre i de indre bygatene, fordi det kommer sykler på kryss og tvers. Jeg kjører stor buss og prøver å holde meg litt unna lokalveiene i sentrum, og kjører Ring 1 og ring 2 i stedet, sier Tuxen, og legger til:

- Risikoen er stor for at det skal skje noe.

- Må tilrettelegge mer



Han sier han er syklist selv, og trives på sykkelen, men mener enkelte syklister må følge litt bedre med.

- Som syklist må man være litt oppmerksom på andre trafikkanter, sier han.

- Har du merket noen forskjell i antall syklister den siste tiden?

- Ja, på volumet av sykler har jeg merket en forskjell. Det er i seg selv positivt, men det må tilrettelegges enda mer for sykler. De sykkelveiene som er anlagt er vi fornøyd med, for da må syklistene holde seg til sitt område, og bilene til sitt, sier Tuxen.

- Kan være vi må vurdere nye grep



Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), er ikke avvisende til å gjøre endringer for el-syklistene.



- Trafikksikkerhet er selvfølgelig viktig for oss, og med den nye transportformen som el-sykler er, kan det godt være vi må vurdere nye grep, sier Marcussen til Nettavisen.

NYE GREP: Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), sier hun er glad for innspillene fra Norges taxiforbund om elsyklister.

Den ansvarlige byråden for Bilfritt byliv, sier hun er glad for innspillene.

- Jeg er veldig glad for at det er så stort engasjement rundt Bilfritt byliv. Nå skal plan- og bygningsetaten ta med seg alle innspillene i det videre arbeidet med områdereguleringen for gater og byrom i sentrum, før den blir oversendt til politisk behandling, sier hun.

- Viktig at nyttetrafikk fungerer



Marcussen understreker at endringene de gjør blir viktig nettopp for å løse opp i interessekonflikter mellom ulike trafikkgrupper.

- Områdereguleringen blir et viktig virkemiddel for å nettopp løse de interessekonfliktene som fort kan oppstå mellom syklister og nyttetrafikk, ved å avklare hvilke gater det skal være sykkelveier og hvilke som skal være for gående eller kollektivtrafikk. Det er selvfølgelig viktig for oss at nyttetrafikk og varelevering fungerer godt i byen vår, sier hun.

Bymiljøetaten understreker at trafikkregler må endres nasjonalt:

«Trafikkregelverket utformes på nasjonalt nivå. Oslo kommune kan derfor ikke lage egne trafikkregler, men vi jobber for å fase ut sykling på fortauet ved å gi syklistene egne arealer. I utgangspunktet er det forbudt å sykle mot enveiskjøring, med mindre det er gjort et unntak. Når syklister unntas fra visse regler som gjelder motoriserte kjøretøy, som f.eks. i enkelte enveiskjørte gater, gjøres dette etter strenge kriterier iht. gjeldende regelverk som skal ivareta trafikksikkerheten», skriver etaten i en kommentar til saken.



