Taxisjåfør siktet for voldtekt av utviklingshemmet passasjer

Politiet mener mannen skal ha misbrukt en psykisk utviklingshemmet passasjer.

Politiet i Oslo har siktet en mann i 50-årene fra Romerike etter at han skal ha voldtatt en av sine passasjerer. Personen skal da ha vært ute av stand til å motsette seg overgrepet.

Voldtekten skal ha funnet sted på en adresse i hovedstaden i november i fjor, i forbindelse med hans yrke som drosjesjåfør, melder RB.

Bestrider anmeldelse

Mannens forsvarer, advokatfullmektig Øyvind Strømnes Engen forteller at hans klient nekter for å forgrepet seg på passasjeren.

– Han bestrider anmeldelsen og erkjenner ikke straffskyld. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere, sier han til rb.no.

RB har så langt ikke lykkes i å få en kommentar fra politiadvokat Hilde S. Kolsnes i Oslo politidistrikt.

Utviklingshemmet

Politiet har bedt om å midlertidig tilbakekalle drosjesjåførens kjøreseddel fram til saken er avgjort. Tirsdag møttes partene i Nedre Romerike tingrett.

I kjennelsen fra tingretten kommer det fram at passasjeren – som er psykisk utviklingshemmet – i avhør med politiet har forklart hva som skjedde da det angivelig overgrepet fant sted.

Det kommer også fram at det ikke finnes fysiske bevis i saken, men retten mener likevel at det er grunnlag for å mistenke mannen for overgrep, og kjøreseddelen hans er nå midlertidig tilbakekalt.

«Drosjekunder har rett til å være sikre på at de ikke risikerer å bli utsatt for noen form for overgrep ved bruk av drosje», skriver dommerfullmektig Mikkel Toft Gimse i kjennelsen.

