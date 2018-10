Taxisjåfør tiltalt for seksuell handling mot jente (17) på vei til skolen

Skal ifølge politiet ha befølt henne i underlivet.

Neste uke må en taxisjåfør i 50-årene møte i Oslo tingrett tiltalt for seksuell handling mot en 17 år gammel jente som ikke har samtykket til dette.

I tiltalen går det frem at mannen i kraft av sitt yrke som taxisjåfør kjørte XX i forbindelse med skoleskyss.

Ugjerningen skal ha skjedd midt på dagen i slutten av november i fjor i Oslo. Jenten er i dag fylt 18 år.

I tiltalen heter det:

«(...) befølte han brystene til XX utenpå klærne, samt at han hadde hånden sin mot hennes bare underliv, til tross for at hun ikke hadde samtykket til dette.»

Det er også nedlagt påstand om at mannen skal betale oppreisningserstatning til jenten, i tillegg risikerer han tap av retten til å drive med yrkestransport mot vederlag.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med den fornærmede jentens bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen, politiadvokat Hilde Kolnes eller den tiltalte mannens forsvarer Jens-Ove Hagen.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 297, og har en strafferamme fra bøter til fengsel inntil ett år.

