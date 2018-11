Tegner nytt linjekart for t-banen i Oslo

Oslo-byrådet foreslår ny t-banetunnel via Bislett, Stortinget og Grünerløkka.

LINDERUD, OSLO (Nettavisen): Byrådet i Oslo la tirsdag fram nye planer for kollektivtrafikken i hovedstaden og følger opp bystyrevedtaket fra 2010 om å utvide tunnelkapasiteten for t-banen gjennom sentrum.

I tillegg foreslås det nye t-banestasjoner og andre kollektivprosjekter.

Ny sentrumstunnel

I planen foreslår byrådet at en ny tunnel gjennom sentrum for T-banen skal ha følgende trasé:

Majorstuen, Bislett, Stortinget, Grünerløkka ved Nybrua, Tøyen.

Sentrumstunnelen er det største prosjektet i satsingen og vil gi mange flere avganger for de som bor utenfor sentrum, skriver byrådet i en pressemelding.

Byrådet ønsker med ny tunnel mellom Majorstuen og Tøyen via Bislett, Stortinget og Grünerløkka å fjerne dagens flaskehals.

På tvers av Groruddalen

Videre vil de sette i gang videre utredning av ny kollektivløsning på tvers av Groruddalen.

- I dag legger byrådet fram en sak som peker tiår fram i tid, og det trenger vi, for Oslo vokser, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han innledet på en pressekonferanse på Linderud stasjon tirsdag. Han kom sammen med byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) for å presenterer planene.

- Kollektivtrafikken i Oslo er en stor suksess som binder byen sammen. Byen vår vokser, flere reiser kollektivt og derfor bygger vi nå ut for mer kapasitet, sier byrådslederen.

Ny tunnel mellom Tøyen og Ensjø

Den nye sentrumstunnelen som foreslås for t-banen er på 5,5 kilometer. Ny tunnel foreslås koblet til dagens t-banenett mellom Tøyen og Ensjø.

Stortinget foreslås som felles stasjon for dagens tunnel og den nye t-banetunnelen, slik at bygging av ny tunnel ikke kommer i konflikt med jernbanetunnelen gjennom sentrum. Det foreslås å bygge nye stasjoner på Bislett og Grünerløkka ved Nybrua.

- Med ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum kan vi øke antallet avganger til minst åtte i timen på t-banelinjene. Det vil gjøre hverdagen enklere for alle over hele byen, og er avgjørende for at Oslo skal bli verdens første nullutslippsby, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) ifølge pressemeldingen fra byrådet.

Mulig stasjon ved Grünerløkka ved Nybrua.

Furusetbanen til Lørenskog

I planen som ble presentert tirsdag legges det opp til videre utredning og planlegging av en rekke nye prosjekter, slik som nye kollektivløsninger på følgende strekninger:

Ring 2 mellom Majorstua og Carl Berners plass.



Gjennom Hovinbyen, fra Carl Berners plass-Bryn-Økern-Sinsen.



Fra Sinsen til Tonsenhagen/Linderud.



Forlengelse av Furusetbanen fra Ellingsrudåsen til Lørenskog/Skårersletta. Dette prosjektet styres av Akershus fylkeskommune.



Klikk her for å lese pressemeldingen fra Oslo kommune om ny t-banetunnel (PDF)



Vil utrede trikk

Om trikk sier byrådet dette i pressemeldingen:

«Byrådet ønsker i utgangspunktet å bygge ut trikketilbudet videre. Den teknologiske utviklingen skjer raskt, og byrådet ønsker en oppdatert utredning av trikk sett opp mot andre løsninger før videre beslutninger tas.»



Byrådet fastsetter en ambisjon om at kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2028.

Delt ansvar

Saken til bystyret er basert på tre utredninger; Konseptvalgutredning for økt kollektiv transportkapasitet i Oslo-området (KVU Oslonavet), Ruters strategiske kollektivtransportplan M2016 og Ruters rapport Utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Akershus.

Kollektivtransport er Oslo kommunes ansvar, mens ansvar for jernbaneprosjektene ligger hos staten, påpeker byrådet.

Det var Oslo bystyre som i 2010 vedtok utredning av tunnelkapasitet. Byrådet legger opp til at staten skal finansiere halvparten av kostnadene. Prosjektet er omtalt som aktuelt for byvekstavtale i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Slik kan Bislett t-banestasjon bli seende ut, ifølge planene.

PRESENTERTE PLANENE: Det var byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) som tirsdag presenterte planene for t-banens utvidelser.

