Telemark KrF delt på midten

Telemark KrF sender tre røde og tre blå delegater til partiets ekstraordinære landsmøte.

Trass i at KrF-leder Knut Arild Hareide fikk støtte fra et knapt flertall i fylkeslaget i Telemark, ble det bestemt å sende like mange delegater fra hver side.

42 delegater ga sin støtte til Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens 35 av de 78 stemmeberettigede ville ha samarbeid med Solberg-regjeringen. Én av delegatene stemte blankt.

Drøyt 26 prosent av de frammøtte ønsket primært å fortsette i opposisjon.

KrF skal ta sitt avgjørende veivalg på sitt ekstraordinære landsmøte 2. november.

Telemark KrF er det sjette fylkeslaget i rekken som har avholdt fylkesårsmøter for å velge delegater til landsmøtet. Med de seks delegatene fra fylket er 95 av 190 delegater klare.

