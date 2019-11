Telenor rammet av store tekniske problemer

En rekke av Telenors tjenester har vært utilgjengelige siden fredag. Feilen er lokalisert, men det er uvisst når den vil være rettet opp.

Siden fredag morgen har Telenor.no, «Mine sider», betaling med SMS, kundeservice-numre, noen av Telenor-appene og epost-tjenesten online.no vært nede for telling, ifølge VG. Telenor vet ikke når problemene vil være fikset.

– Jeg kan ikke si annet enn at vi har funnet et feilområde, og at arbeidet fortsetter. Derfor kan vi ikke anslå noe om når dette er løst. Men vi har egne ansatte og eksterne ressurser på plass som jobber døgnet rundt, sier informasjonssjef Magnus Line i Telenor.

På telenor.no kommer denne feilmeldingen opp: «Hei, Du har forsøkt å besøke Telenors nettside. Vi opplever for tiden tekniske problemer og jobber iherdig med å løse situasjonen. Takk for tålmodigheten».

Selv om Telenor ikke vet nøyaktig hva feilen skyldes, utelukkes det at de er utsatt for hacking.

– Vi kan avkrefte at det er snakk om hacking eller annen ondsinnet aktivitet, sier Line, som understreker at det ikke er problemer med bredbånd og den generelle telefondekningen.

På Telenors Facebook-side klager imidlertid flere frustrerte kunder over at de har problemer med blant annet bredbånd og TV-signaler, skriver Aftenposten.

– Hvis noen kunder opplever problemer med bredbånd eller TV-signaler, så har ikke det noen sammenheng med den interne nettfeilen Telenor har nå, sier informasjonssjefen.

