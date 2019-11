En 16-åring og en 18-åring er siktet for frihetsberøvelse i Oslo. De to framstilles for varetektsfengsling fredag.

Ifølge VG ble de to pågrepet torsdag. – Av hensyn til etterforskningen i saken ønsker jeg ikke å si noe mer på dette tidspunktet, opplyser politiadvokat Ingrid Hærem i Oslo politidistrikt til avisa. (©NTB)