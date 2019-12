Terrordømt mann får ikke tilbake statsborgerskapet

Mannen som ble terrordømt med mulla Krekar i Italia, fikk ikke medhold i klagen sin og får dermed ikke sitt norske statsborgerskap tilbake.

Saken ble avgjort i statsråd fredag, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tidligere i år ble det kjent at mannen hadde fått innvilget norsk statsborgerskap selv om han var under etterforskning for terror i Italia.

Sanner instruerte i august Utlendingsdirektoratet (UDI) om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen i 40-årene, som klagde på avgjørelsen.

UDI opplyste at de ikke kjente til den italienske straffesaken da de behandlet søknaden om statsborgerskap. Søknaden ble derfor ikke oversendt Kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjørelse slik prosedyren er i denne type saker. Mannen opplyste heller ikke selv om straffesaken i søknaden sin.

Mannen ble pågrepet av politiet 12. august. Bakgrunnen for pågripelsen er en etterlysning med sikte på utlevering etter en europeisk arrestordre utstedt av italienske myndigheter.

(©NTB)