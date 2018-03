Terrorrettssak mot Krekar skal opp i mai

- Vår ambisjon er fortsatt at han skal sendes ut av Norge, sier fungerende justisminister Per Sandberg til Nettavisen.

Oslo (Nettavisen): Den italienske terrorsaken mot Krekar og fem andre personer skal starte 28. mai i Bolzano i Nord-Italia.

I tiltalen, som er på 14 sider, kommer det frem at italiensk politi mener at Krekar har bygget opp en terrororganisasjon med navnet «Rawti Shax». Politiet mener dette er en forlengelse av terrororganisasjonen «Ansar al Islam», som ble oppløst i 2003, og som ble ledet av Krekar.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld. Terrorrettssaken i Italia har allerede blitt utsatt tre ganger.

- Nå skal alt være klart og det blir ingen ny utsettelse. Saken skal gå som planlagt 28. mai, sier Krekars forsvarer i Italia Enrica Franzini.

Krekar går fritt i Oslo

Hun representerer også de fem andre tiltalte i saken. Én av de tiltalte er den norske statsborgeren Makwan Karim-Mohammed. I tillegg er en annen mann, som er irakisk statsborger og bosatt på Østlandet, tiltalt i saken.

Både Kraim-Mohammed og den irakiske statsborgeren nekter straffskyld etter terrortiltalen.

Fungerende justisminister Per Sandberg (Frp) fastholder at regjeringen har som ambisjon å få Krekar ut av Norge (arkivfoto).

Fremskrittspartiet (Frp) har hatt justisministerposten i fire og et halvt år. Ved stortingsvalget til 2013 lovet de at Krekar skulle sendes ut av landet dersom de kom til makten.

Men fortsatt går han fritt i Oslos gater.

- Jeg tror vi alle skal avvente utfallet av saken 28. mai. Hva en eventuell dom vil medføre vedrørende krav om utsending er vanskelig å forutse nå, sier fungerende justisminister Per Sandberg (Frp) til Nettavisen.

- Vår ambisjon er fortsatt at Krekar skal sendes ut av Norge.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon.

- Én telefon unna å få Krekar ut

Krekars faste forsvarer Brynjar Meling mener at en løsning på Krekar-saken bare er én telefon unna.

- Sandberg vet at dersom han har ambisjoner om å løse Krekar-saken og få ham ut av Norge, så kan han bare ringe meg. Så finer vi en løsning på det. Det har samtlige av hans forgjengere, i etterkant av Knut Storberget (Ap), vært klar over. Det er kun snakk om vilje og evne til å løse saken, sier Meling til Nettavisen.

Brynjar Meling er Krekars faste forsvarer.

Han har hele tiden ment at spillet om Krekar har vært politisk motivert. Høsten 2016 ble det avslørt at daværende statssekretær i justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen (Frp) hadde hatt hemmelige Krekar-møter med italienske myndigheter i 2014.

Italiensk antiterrorpoliti startet etterforskning av Krekar, og det de mener skal være et terrornettverk, i 2011. Siden Frp kom til makten høsten 2013 har de hatt fire ulike justisministre.

Verken Anders Anundsen, Per-Willy Amundsen eller Sylvi Listhaug, aller fra Frp, har klart å få Krekar ut av Norge, før Sandberg ble satt inn som fungerende på post.





Lovet å få Krekar ut

I et stort intervju med Nettavisen i januar lovet Amundsen å få Krekar ut dersom han skulle bli dømt for terror i Italia.

- Som justisminister burde Sandberg ta ansvar, og kalle sine tidligere statssekretærer inn på teppet for å få en forklaring på hvilken kontakt som var mellom norske og italienske myndigheter for å lure saken over til italienerne, sier Meling til Nettavisen.

Eks-justisminister Per-Willy Amundsen lovet at Krekar skulle kastes ut av Norge dersom han ble dømt for terror i Italia.

- Dersom Sandberg ønsker å få et seriøst ettermæle, er det det eneste anstendige han kan gjøre. Sandberg vet, eller bør i alle fall vite, at Krekar-saken ikke har noe med Italia å gjøre, og historien vil vise at overføringen til italiensk domstol er et rent falsum.

Sandberg har i et tidligere intervju med Nettavisen kalt Krekar-saken for «en farse og parodi».

Verken Krekar, Karim-Mohammed eller den irakiske statsborgeren bosatt i Norge, kommer til å møte opp i rettssaken i Italia.

Da får de en såkalt in absentia-dom (fraværsdom) som gjør at han likevel kan bli dømt for terror. Italia har fått mye kritikk for fraværsdommene internasjonalt.

- Klart for å brenne det norske flagget

I straffesaksdokumentene fra Italia som Nettavisen har fått tilgang til, kommer det frem at Krekar blant annet skal ha vært med på å planlegge angrep mot norske politikere.

Italienske myndigheter mener også at Krekar og hans angivelige terrornettverk skal ha planlagt et angrep for å få ham ut av Kongsvinger fengsel, hvor han allerede satt varetektsfengslet, i påvente av en ankesak etter å ha fått en dom for trusler i Oslo tingrett i fjor høst.

I mars 2013 skal Krekar ha gitt klarsignal til sitt påståtte terrornettverk for brenning av det norske flagget, ifølge italienske myndigheter.

Det neste skrittet skulle være å «brenne den norske grunnloven. Og som tredje skritt kommer vi til Stortinget og setter fyr på det».

Mest sett siste uken