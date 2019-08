Terrorsiktede Philip Manshaus (21) varetektsfengslet i fire uker

Terrorsiktede Philip Manshaus (21) er i Oslo tingrett varetektsfengslet i fire uker, de to første i full isolasjon.

21-åringen vil i samtlige uker være underlagt brev- og besøksforbud.

Retten tar dermed påtalemyndighetens begjæring til følge, og ifølge kjennelsen er det etter rettens syn reell og konkret fare for at den siktede vil forsøke å fjerne spor eller påvirke vitner eller eventuelle medskyldige i saken, dersom han ikke varetektsfengsles.

Den terrorsiktede 21-åringen Philip Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, opplyste etter fengslingsmøtet mandag at hennes klient begjærte seg løslatt. Han ble ikke hørt av Oslo tingrett.

I kjennelsen kommer det også fram at retten mener det er sterk grad av sannsynlighet for at den siktede 21-åringen vil begå nye lovbrudd av samme karakter dersom han ikke fengsles.

Manshaus ankom fengslingsmøtet mandag både forslått og smilende. Under fengslingsmøtet kom det også fram at Manshaus ikke erkjenner straffskyld.

– Akkurat nå er status at han ikke erkjenner straffskyld, og det er det dere kommer til å få vite, sa hans forsvarer Unni Fries.