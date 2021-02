Terrorsiktet 16-åring anker varetektsfengsling

16-åringen som er siktet for forberedelser til terrorhandlinger, anker Oslo tingretts kjennelse om at han må sitte to nye uker i varetekt.

Det opplyser forsvareren hans, advokat Andreas Berg Fevang, til Avisa Oslo. – Min klient erkjenner ikke straffskyld. Bevisene som er presentert så langt, er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å påvise skjellig grunn til mistanke. Det har nå gått to uker, og relevante bevis må anses å ha blitt sikret. Vi bestrider derfor at det foreligger bevisforspillelsesfare, sier advokaten. Retten skriver at 16-åringen virker så radikalisert at han mener drap av vantro er legitimt, og at han var godt i gang med konkrete forberedelser til å begå terrorhandlinger da han ble pågrepet.

