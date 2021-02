Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra 16-åringen som fredag ble varetektsfengslet etter at PST siktet ham for forberedelser til terrorhandlinger.

Den terrorsiktede 16-åringen kan holdes i varetekt, har Borgarting lagmannsrett bestemt, melder NRK.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk fredag medhold av Oslo tingrett i kravet om å fengsle 16-åringen i to uker. Gutten er siktet for forberedelser til terrorhandling etter at det ble funnet stoffer eksperter i Kripos har analysert til å kunne utgjøre et farepotensial.

(©NTB)

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble