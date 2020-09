Terrorsiktet mann pågrepet i Skien – knyttes til terrorangrep i Paris i 1982

PST har pågrepet en nordmann i 60-årene i Skien på begjæring fra fransk politi, som mener han er tilknyttet et terrorangrep i Paris i 1982.

– Vi har i dag pågrepet en norsk statsborger i Skien. Arrestasjonen har bakgrunn i den europeiske arrestordren etter begjæring fra Frankrike, sier seniorrådgiver Annette Aamodt i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til Dagbladet.

Mannen vil fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

Bakgrunnen for siktelsen er et angrep i Paris i 1982, da fire gjerningsmenn kastet en håndgranat inn i den jødiske restauranten Goldenberg og skjøt over 70 skudd mot kunder og ansatte. Seks personer ble drept og 22 skadd. Etterforskningen har vart til dags dato.

Angrepet knyttes til den nå opphørte militante palestinske Abu Nidal-organisasjonen (ANO), som fransk politi mener at nordmannen har vært en del av.

Mannen har tidligere nektet for hendelsen og sa i 2015 til VG at han aldri hadde vært i Paris. 60-åringens tidligere advokat ønsker ikke å kommentere saken, skriver Dagbladet.

Det er andre gang franske myndigheter ber om å få utlevert nordmannen. Første gang var i 2015, men den gang sa lovverket at saken var foreldet, skriver avisen. Den nye siktelsen skal være identisk med den forrige, men franske myndigheter håper nå at mannen kan bli utlevert, ettersom Norge nylig ratifiserte den nordisk-europeiske arrestordren.