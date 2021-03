Terrortiltalt kvinne (30) erklærte seg ikke skyldig i IS-deltakelse

Den 30 år gamle kvinnen som er tiltalt for å ha deltatt i ekstremistgruppa IS i nesten seks år, nektet straffskyld da saken startet i Oslo tingrett mandag.

– Nei, svarte kvinnen etter at tiltalen mot henne var lest opp og tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen reiste spørsmålet om straffskyld.

Hun ankom sal 250 i Oslo tinghus 20 minutter før hovedforhandlingen skulle starte, sammen med sin forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus. Verken Nordhus eller den tiltalte kvinnen ga noen uttalelser på vei inn. Hun ønsker ikke å la seg fotografere.

Rettssaken startet mandag morgen og skal vare i fire uker. Det knytter seg spenning til hvordan kvinnen vil forklare seg om sitt liv i IS-kontrollerte områder, gift med tre suksessive IS-krigere. Etter planen skal hun få ordet ved lunsjtider og forklare seg over nesten fire rettsdager.

Selv om hun nekter straffskyld, bestrider hun ikke det vesentligste av faktum som tiltalen bygger på.

Etter at kvinnen sa hvordan hun stiller seg til skyldspørsmålet, startet aktor Geir Evanger sitt innledningsforedrag. Han vil kort gjennomgå bevisbildet i saken og hvilken betydning han mener det har for spørsmålet om skyld, samt hvordan framdriften er planlagt.

Etter Evangers innledningsforedrag, får forsvarer Nils Christian Nordhus gi sine merknader.

– Hun gruer seg til rettssaken, og har på ingen måte noe formidlingsbehov. Men hun innser at tiltalen mot henne er alvorlig og er innforstått med at det er nødvendig for retten og aktørene å stille henne spørsmål, har Nordhus sagt tidligere til NTB.

