Kvinnen (30) som er tiltalt for årelang deltakelse i ekstremistgruppen IS, er løslatt fra varetekt. Terrorsaken kommer for retten mandag.

– Strafferammens lengde tilsier at vilkårene ikke lenger er til stede for å holde henne i varetekt, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til Aftenposten.

Forholdet kvinnen er tiltalt for, har en strafferamme på seks års fengsel. Aamodt opplyser at spørsmålet er drøftet med statsadvokaten og bekrefter at kvinnen ble løslatt tirsdag.

Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen har sittet varetektsfengslet siden norske myndigheter for rundt et år siden hentet henne ut fra al-Hol-leiren i Syria. Hun ble pågrepet av PST da hun i fjor vinter landet på Gardermoen sammen med sin da fem år gamle sønn og hans tre år gamle lillesøster.

Hun er tiltalt for å ha deltatt i ekstremistgruppa IS fra 2013 til 2019 ved å ha tilrettelagt gjennom å passe hus og barn for at hennes ektemenn kunne delta i stridshandlinger.

Nekter straffskyld

Saken kommer for opp for Oslo tingrett mandag. Det er satt av fire uker til behandlingen av saken.

Kvinnen nekter straffskyld og hevder at hun som kvinne i realiteten ikke hadde mulighet til å trosse ektemennene, bryte med IS og komme seg ut av Syria. Gjennom årene hun befant seg i landet, var hun gift med tre fremmedkrigere og fikk barn med to av dem.

Påtalemyndigheten bestrider ikke at kvinnen aldri begikk stridshandlinger eller selv aktivt bidro til IS' krigføring i Syria. Men det faktum at hun stelte hjemme, tok vare på barna og holdt husholdningen i gang, bidro til at ektemennene kunne gå ut i felten og krige for ekstremistgruppa.

– Retten må avgjøre om handlingene tiltalen tillegger kvinnen er straffbare som deltakelse i terrororganisasjon i straffelovens forstand. Retten må også ta stilling til om tiltalte var tvunget til å opptre som hun gjorde, og om hun derfor må frifinnes, sier kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus.

Frp-opprør i regjering

Da regjeringen fattet beslutningen om å hente kvinnen og barna hjem, var det først og fremst på grunn av den angivelig alvorlige helsetilstanden til hennes eldste barn. Det skapte voldsomme politiske bruduljer og førte til slutt til at Fremskrittspartiet trakk seg ut av regjeringssamarbeidet.

I tiden etter er det blitt stilt spørsmål ved hvor syk gutten egentlig var, et spørsmål som ikke er blitt besvart, verken av regjeringen eller kvinnens forsvarer. Han har vist til at helseopplysninger – også når det gjelder sønnen til en terrorsiktet kvinne – er underlagt strenge taushetsregler.

Senest da tiltalebeslutningen ble offentliggjort i starten av februar gikk avtroppende Frp-leder Siv Jensen ut i VG med krav om at retten måtte kaste lys over guttens helsetilstand.

Reklame Nå får du hotellrom, frokost og middag for kun 795 kroner