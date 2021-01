Testing på Svinesund-grensen har blitt obligatorisk

Testkapasiteten på grensestasjonen ved Svinesund er styrket. Dermed blir det obligatorisk koronatesting også der fremover.

Koronatesting ble obligatorisk for tilreisende fra områder med karanteneplikt 18. januar, men det ble gitt et midlertidig unntak for Svinesund.

Unntaket gjorde at personer ved fast bopel i Norge kunne teste seg et annet sted senest innen 24 timer dersom det ble kø på grensen ved Svinesund. Mandag ble unntaket opphevet.

– Jeg er glad for at bemanningen på grensestasjonen ved Svinesund nå er styrket slik at vi også har obligatorisk testing her, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

– Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste, kan straffes med bøter og må tilbringe karantenen på karantenehotell, fortsetter statsråden.

Natt til mandag forbød Sverige innreise fra Norge for ikke-svenske statsborgere fram til 14. februar for å hindre spredning av den britiske mutasjonen av koronaviruset. Det er gjort visse unntak, deriblant for transportsektoren.

I forrige uke fikk Halden kommune forsterkninger fra Forsvaret for å koronateste folk som krysset grensen ved Svinesund.

(©NTB)

