Testkommunene starter utprøving av varsling i Smittestopp-appen

Drammen, Tromsø og Trondheim starter mandag utprøving av varslingsfunksjonen i Smittestopp-appen.

Fra og med tirsdag kan app-brukere i testkommunene få en sms dersom de har vært utsatt for smitte.

De tre kommunene er valgt ut fordi kommunestørrelsen egner seg for utprøvinger.

De har ikke så mange koronatilfeller at det blir for mye arbeid å kvalitetssikre listen over nærkontakter, samtidig er det nok smittetilfeller til at appen kan oppdage nærkontakter.

Meningen er at slike varsler skal automatiseres i løpet av mai.

