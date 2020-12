The Gathering 2021 avlyses

The Gathering 2021, som skulle vært arrangert i Vikingskipet neste påske, avlyses på grunn av koronasituasjonen.

Onsdag formiddag avgjorde ledelsen ved The Gathering å avlyse neste års arrangement.

Avlysningen skjer som en konsekvens av stadig økende smitte i landet, og med bakgrunn i en generelt uforutsigbar smittesituasjon i månedene som kommer, skriver ledelsen i en pressemelding.

En medisinskfaglig arbeidsgruppe har sammen med arrangementsledelsen gjort en risikovurdering, og kommet til at det ikke er forsvarlig med et fysisk arrangement i Vikingskipet i påsken 2021.

– The Gathering skal være et trygt arrangement for våre deltakere, gjester, sponsorer, partnere og 400 frivillige. Deres helse og sikkerhet vil alltid komme først, sier kommunikasjonsansvarlig i The Gathering, Simon Eriksen Valvik.

Årets utgave av datatreffet skulle holdes i Vikingskipet i april, men ble også avlyst. I stedet ble det et digitalt arrangement, som nå videreutvikles for 2021.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto