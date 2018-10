Theresa May til Norge

Storbritannias statsminister kommer til Stortinget tirsdag. May vil tale under åpningen av Nordisk råds sesjon

Det er Nordisk råds president i 2018, Michael Tetzschner (H), som har invitert May. Han ser fram til besøket og mener at et fortsatt godt samarbeid med Storbritannia, også etter brexit, er viktig for de nordiske landene.

– Storbritannia er en av de viktigste partnerne for de nordiske landene, ikke minst når det gjelder handel, økonomi og sikkerhet. Vi har et veldig godt samarbeid med Storbritannia og vil arbeide for at våre relasjoner også fremover vil være utmerkede. Et fortsatt godt samarbeid har alle parter nytte av, sier Michael Tetzschner.

I forkant av talen vil Theresa May ha et møte med statsminister Erna Solberg (H).

Nordisk råds delegasjon på Stortinget er vertskap for årets sesjon i Nordisk Råd, der 87 parlamentarikere fra de nordiske land deltar samt gjester fra blant annet Den arktiske parlamentarikerkomité, Baltisk forsamling, Vestnordisk råd, EFTAs parlamentarikerkomité, Europarådets parlamentariske forsamling, Europaparlamentet og Benelux-parlamentet.

