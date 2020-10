Thor Inge Sveinsvoll vant kampvotering og ble ny Røde Kors-president

Thor Inge Sveinsvoll fra Bryne er ny Røde Kors-president. Han vant voteringen mot Arbeiderparti-politikeren Christin Kristoffersen som var innstilt til vervet.

Valget av ny Røde Kors-president har vært preget av rykteslenging på et slikt nivå at nåværende president Robert Mood ifølge Klassekampen ønsket å utsette valget.

Søndag gikk det av stabelen, og valgkomiteens kandidat tapte. Thor Inge Sveinsvoll vant etter benkeforslag.

– Nå skal jeg jobbe for å løfte frivillighetens kraft og bidra til at vi alle sammen drar i samme retning. Det nye Hovedprogrammet vi i dag har vedtatt staker ut kursen for vårt humanitære arbeid de neste tre årene og det gleder jeg meg til å nå være med på å iverksette, sier Sveinsvoll.