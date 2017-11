Thorbjørn Jagland har fjernet omstridt Facebook-profil

Den norske generalsekretæren i Europarådet har kommentert norsk politikk og kritisert media på Facebook. Nå er det stopp.

Tidligere Arbeiderpartiet-politiker og statsminister Thorbjørn Jagland har vært i fokus de siste månedene for sine friske og kontroversielle utspill på Facebook.

Nå melder Dagbladet at Facebook-kontoen er deaktivert, og sporløst borte. Heller ikke Nettavisen finner den.

Thorbjørn Jagland kommer med stikk til norsk media i et Facebook-innlegg publisert lørdag 16. september.

- Jagland har avsluttet sin Facebook-konto for å konsentrere seg om sin offisielle tilstedeværelse på internett og Twitter for Europarådet, skriver kommunikasjonsdirektør og pressetalsmann i Europarådet, Daniel Holtgen, i en SMS til Dagbladet.

Kritiserte media

Hanne Grotjord, Jaglands kone som også har fungert som pressekontakt, har ikke besvart Nettavisens henvendelser lørdag.

Det skapte blant annet stor debatt etter at Nettavisen omtalte at Jagland mente at norsk presse bevisst hadde sabotert for Ap under høstens stortingsvalg. Presseorganisasjoner var raskt ute med å slå tilbake mot generalsekretæren i Europarådet.

I Facebook-status skrev den tidligere Ap-lederen at det var forhold ved valget i Norge som bekymrer ham «fra et demokratisk utgangspunkt».

«Nemlig alle sakene mot Aps leder som plutselig dukket opp i valgkampen. Hvis det er slik at mediehus kjente til disse sakene lenge før valget, men ventet med å legge dem ut til valgkampen, blir det en direkte intervensjon i valget og et demokratisk problem.»

- Konto kan ikke fortsette

5. november skrev Grotjord følgende på sin egen Facebook-profil:

«Thorbjørn takker for overveldende mange hilsener på bursdagen. Jeg gjør dette for han fordi hans Face Book konto ikke kan fortsette. Han forsetter sitt liv på sosiale medier i en mindre gruppe.»

Jaglands mange utspill om norsk og internasjonal politikk har også fått Utenriksdepartementet (UD) til å reagere, etter at hans utspill lenge har skapt irritasjon. 17. oktober, for under én måned siden, ble det kjent at UD hadde levert en klage til Europarådet.

Den 1. oktober la Jagland ut et innlegg på Facebook hvor han kritiserte Norges holdning til politivolden i Barcelona.

«Jeg hørte nettopp at Utenriksdepartementet sier at politimetodene som brukes i Spania er et interne anliggende. Europarådet har, særlig gjennom rettspraksisen i Den europeiske Menneskerettighetsdomstolen, klare standarder. Disse bruker vi f. Eks i Tyrkia og Russland. Heller ikke der er det et indre anliggende hvordan politiet går fram. Det må være samme standarder for alle,» skrev Jagland.

Ukjent for UD

Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen uttalte i etterkant til NRK at Jagland gjenga regjeringens holdning på uriktig måte.

– Jagland hevdet at UD omtalte politimetodene i Spania som et internt anliggende. Dette var feil og helt misvisende for hva som ble sagt. – Vi kommenterte også direkte på Jaglands Facebook-side for å bidra til å rette opp feilsiteringen.

UD skal ikke ha vært kjent med at Jaglands Facebook-konto er deaktivert, skriver Dagbladet.

