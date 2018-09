Thorkildsen vil ikke kommentere om hun føler seg motarbeidet av etaten

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen vil ikke svare på om hun føler seg motarbeidet av Utdanningsetaten i Oslo. Oppsiktsvekkende, mener Høyre.

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), måtte svare for samarbeidsforholdene mellom henne og Utdanningsetaten i Oslo under et møte i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo torsdag kveld.

Det ble tidligere i uken kjent at flere ledere i etaten har varslet om Thorkildsens oppførsel, som blir beskrevet som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende». Thorkildsen slo onsdag tilbake og uttalte at samarbeidsforholdet med ledelsen i etaten har vært vanskelig over lang tid. I en epost til NTB onsdag skrev Thorkildsen at hun har «savnet åpenhet og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer».

– Oppsiktsvekkende

Høyres representant i komiteen, Nicolai Øyen Langfeldt, ville vite om hun vil si at hun føler seg motarbeidet av etaten.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere det så direkte, det har jeg lyst til å komme tilbake til ved en senere anledning, svarte Thorkildsen.

– Jeg må si at jeg synes det er ordentlig oppsiktsvekkende at en byråd kan si at hun ikke har blitt motarbeidet. For da ligger det i det for meg at den jobben vi i fellesskap gjør i komiteen for å sørge for at Osloskolen blir best mulig for så mange som mulig, den kan være forgjeves. Og det synes jeg er ekstremt synd, uttalte Langfeldt.

Refs

Fra opposisjonen fikk Thorkildsen refs for ikke å ha orientert komiteen om samarbeidsproblemene før hun uttalte seg om dem i mediene.

– Når alle mediene i Norge krevde svar, så var det ikke naturlig å ikke kommentere noe som helst i en situasjon hvor det er et de facto vanskelig arbeidsklima, men hvor jeg forsøkte å holde igjen for å ikke kommentere for mye, for det er viktig at jeg ikke gjør, uttalte Thorkildsen.

Leder i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, stiller normalt på de faste møtene i komiteen, men var ikke til stede onsdag.

