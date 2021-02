Ti nye tilfeller av mutert virus i Ulvik

Av de positive koronaprøvene som er testet i Ulvik kommune, har nå ytterligere ti prøver vist seg å være den såkalte britiske virusvarianten.

Ulvik har nå registrert totalt 69 prøver av den muterte varianten, opplyser kommunen på sine nettsider.

Regjeringen innførte søndag en rekke inngripende tiltak for Ulvik, Kvam og Bergen etter utbruddet av mutert virus i de tre kommunene. Tiltakene innebærer blant annet at det innføres rødt nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, skjenkestopp og at de fleste butikker stenges.

Ulvik-ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) karakteriserte søndag smittesituasjonen som «dramatisk» overfor NTB.



