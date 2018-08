Ti tiltalt for grov dopingkriminalitet

I alt ti personer er tiltalt for grov dopingkriminalitet som ledd i aktivitetene til det som skal være en organisert kriminell gruppe i Bergens-distriktet.

Vest politidistrikt har innkalt til pressekonferanse om tiltalene torsdag formiddag.

Saken har vært etterforsket siden 2015, og politiet omtaler den som en av Norges største dopingsaker.

I november 2015 gjorde politiet i Bergen det Bergensavisen omtalte som «et enormt dopingbeslag» på et loft i Bergen. Et titalls menn i 20-30-årsalderen fra Bergens-området ble siktet for grov dopingforbrytelse i kjølvannet av beslaget.

Saken har vært etterforsket av politiets enhet for organisert kriminalitet, en seksjon som vanligvis tar seg av grove narkotikaforbrytelser og menneskehandelssaker.

Strafferammen for grov dopingforbrytelse er inntil seks års fengsel.

(©NTB)

