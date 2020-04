Tidligere direktører frikjent for anklager om grovt skattesvik

To tidligere direktører og selskapet TGS Nopec Geophysical Company AS er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for grovt skattesvik og medvirkning til dette.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Dommen fra lagmannsretten er enstemmig. Høsten 2018 ble finansdirektøren i selskapet, Arne Helland, og tidligere administrerende direktør Christian Selmer i Selmer Energy i tingretten dømt til fengsel i henholdsvis tre år og ti måneder og fengsel i fem år. TGS ble dømt til å betale en bot på 90 millioner kroner. Tingrettsdommen ble anket, og nå er de tiltalte frikjent. – Lagmannsretten har ikke har vært enige med Oslo tingrett og Økokrim, det tar vi til etterretning. Vi skal nå gå gjennom dommen grundig for å vurdere om det er grunnlag for å anke dommen til Høyesterett, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim i en pressemelding. (©NTB)

Reklame Rekordpotten kan gå på fredag