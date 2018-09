Tidligere fiskeriminister Per Sandberg har laget eget selskap

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg har opprettet et nytt enkeltpersonforetak som blant annet skal ta oppdrag for selskapet til kjæresten Bahareh Letnes. Arkivfoto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )