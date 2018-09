Tidligere KK-redaktør Gjyri Helén Werp får ros for sitt bikini-bilde på Instagram

- Jeg skal faktisk ærlig innrømme at jeg er superstolt over hva kroppen min får til når den har passert femti, skriver Gjyri Helén Werp.

«Jeg innrømmer det glatt: Jeg trener masse, jeg elsker det, og jeg gjør det av ren forfengelighet. Når du passerer femti, kommer ingenting av seg selv. Tro meg.»

Slik åpner Gjyri Helén Werp, tidligere KK-redaktør og nåværende kreativ leder for Tine, sitt siste Instagram-innlegg. Werp deler et bilde av seg selv i bikini, mens hun skriver om sitt forhold til trening og egen kropp:

«Jeg finnes ikke redd for å bli eldre, men jeg behøver jo ikke å SE eldre ut enn jeg er heller, Etter å ha vært redaktør for kvinnemagasiner i mange år, vet jeg at KROPP er et sensitivt tema. Det er liksom ikke lov å si at man er stolt av kroppen sin. Det er ikke lov å si at man er forfengelig, bruker mye tid på kroppen eller at man ønsker å holde seg attraktiv så lenge man kan.»

Werp understreker at det er like viktig for både menn og kvinner å trene for å holde seg sunn og sterk.

«Jeg kommer til å fortsette å trene og spise sunt for å kunne glede meg over at klærne sitter bra, at sexlivet lever og ikke minst kjenne på mestringen over at jeg løper raskere og klarer flere sit-ups og push-ups enn de fleste på min alder. Jeg skal faktisk ærlig innrømme at jeg er superstolt over hva kroppen min får til når den har passert femti.»

Innlegget har fått godt over 750 likes, og i kommentarfeltet blir Werp heiet fram med støttende kommentarer fra kvinner som er enige i budskapet hennes.



Nettavisen har vært i kontakt med Werp, som ikke ønsker å kommentere saken utover det hun har skrevet på Instagram.



Får masse ros i kommentarfeltet

I kommentarfeltet på Instagram får hun masse positivt respons, og flere titalls personer har kommentert bildet.

- Flott og hot🔥Herlig at DU er fornøyd og at du er så uredd å deler🙌 #godtforbilde, skriver en kvinne.

- Bra sagt, og jeg har trent hele livet men gått litt i dvale siste året...😅 Men dette innlegget ga meg et lite spark i rumpa - nå skal jeg igang igjen jeg også🌸💪💃 Bare 2 år til jeg fyller 50, så nå skal det jobbes på her💪, skriver en annen.

- Herlig😃💪🏼! Du ser smashing ut og du er et supert forbilde for oss som kommer etter #snartfemti ❤️ står det også i kommentarfeltet.

Den kjente forfatteren Trude Helen Hole er også inne og kommenterer posten:

- Det kalles fornuft. Et sunt sinn i et sunt legeme, har ikke noe med alder å gjøre. 😊👍😍 Flott, hot og sexy er du! skriver Hole.

TIDLIGERE REDAKTØR: Gjyri Helen Werp (t.v.) og motejorunalist Silje Pedersen i 2013.













