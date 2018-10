Tidligere orlogskaptein dømt til fire år og tre måneders fengsel i Nigeriabåt-saken

En tidligere orlogskaptein er dømt til fengsel i fire år og tre måneder for passiv grov korrupsjon, grov utroskap og grovt underslag i Nigeriabåt-saken.

Dommen falt i Borgarting lagmannsrett onsdag. Dommen er fem måneder mildere enn straffen tingretten fastsatte. Lagmannsretten har lagt vekt på at det gikk for lang tid fra tingrettens dom til ankeforhandlingen startet.

Det var Dagbladet som i en artikkelserie avslørte korrupsjonssaken i Forsvaret. Saken dreier seg om salg av utrangerte marinefartøyer fra Forsvaret til et privat britisk firma. Seks tidligere motortorpedobåter og det tidligere forsyningsskipet KNM Horten havnet i Nigeria etter salget.

Den tidligere orlogskapteinen Bjørn Stavrum (61) ble funnet skyldig på alle punkter. Han må betale drøyt 2,7 millioner kroner i erstatning til Forsvaret, i tillegg til inndragelse av en snau million kroner.

– Bestikkelse eller smøring

Dommen i tingretten falt 17. mai i fjor, og anken ble levert innen fristen på to uker. Selv om anken ble tillatt fremmet allerede i september i fjor, kom ikke saken opp for lagmannsretten før 4. september i år. Lagmannsretten fastslår i sin begrunnelse at tiltalte er funnet skyldig i de samme forhold som i tingretten.

Om tiltalepunktet om grov korrupsjon skriver lagmannsretten at den finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at utbetalingene han mottok fra det britiske selskapet CAS på til sammen nesten en million kroner i 2013 «var en gave i form av bestikkelse eller smøring – og ikke et lån. Bestikkelse er én form for korrupsjon.»

Det vises også til en epostutveksling med selskapet fra 2013. Selskapet sendte tilbake låneavtalen i undertegnet stand til 61-åringens epostadresse i Forsvaret, og ikke til hans private epostadresse. I svaret skriver Stavrum at han håper ingen leser brevet om lånet og at han i verste fall kan miste jobben dersom det blir kopiert og noen høyere oppe i systemet får tilgang til det.

Lagmannsretten mener eposten også viser at 61-åringen åpenbart må ha sett koblingen mellom stillingen sin og «fordelen» han fikk. Stavrums stilling som offentlig tjenestemann og beløpets størrelse gjør at korrupsjonen anses som grov.

Var skuffet

Da rettssaken startet i Oslo tingrett i februar i fjor, nektet den tidligere orlogskapteinen straffskyld for korrupsjon, underslag og økonomisk utroskap, men innrømmet tyveri av en propell og en aksling og delvis straffskyld for tyveri av skipskrybber.

Han la ikke skjul på at han var skuffet over utfallet og over hvordan tidligere kolleger har håndtert saken.

– Noen burde ha veldig dårlig samvittighet. Nå har jeg blitt til en nyttig idiot for Forsvaret. De har plassert all skyld hos meg. Det har sittet folk her i retten og løyet. Når du sitter her under ed, bør du snakke sant. Det har ikke skjedd, og det er sterkt beklagelig, sa han til Dagbladet.

Erstatningen på drøyt 2,7 millioner kroner gjelder en faktura Stavrum fikk Forsvaret til å betale uten at det ifølge dommen var noe rettslig grunnlag for det. I tillegg til erstatningsbeløpet er han dømt til inndragelse av en snau million kroner til statskassen og å betale 74.000 kroner til dekning av et erstatningskrav fra Stiftelsen KNM Narvik. 61-åringen er ikke idømt sakskostnader.

