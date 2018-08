Tidligere sjef for E-tjenesten tror Sandbergs mobil har blitt hacket

Tidligere sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen, er overbevist om at iranske myndigheter har hacket Per Sandbergs mobiltelefon.

– Iranske myndigheter har vært kjent med at Sandberg kom. Iransk etterretning er meget avansert og de har hatt alle muligheter til å hacke mobilen hans, sier den tidligere etterretningssjefen til NRK Dagsrevyen.

Sandberg har opplyst at telefonen lå i bagasjen store deler av turen.

Grandhagen sier iranske myndigheter vil være svært interessert i innholdet på en norsk statsråds telefon.

Mye informasjon

– På en mobiltelefon som Sandbergs så ligger det ganske mye informasjon. De vil være interessert i hele hans kontaktnett, mobiltelefonnummer, epostadresser, kalenderen, meldinger og i det hele tatt hans nettaktivitet, sier Grandhagen.

Fiskeridepartementet bekreftet torsdag ettermiddag til Dagbladet at Sandbergs mobiltelefon var installert regjeringens saksbehandlingssystem, som inneholder svært sensitiv informasjon om alt fra saker som er til behandling og regjeringsnotater.

Dømmekraft

– Det gjør det bare enda mer alvorlig og det viser hvorfor det er nødvendig med et meget strengt regime med strenge sikkerhetsregler når politikere og embertssmenn beveger seg inn i slike områder, sier han.

Grandhagen mener statsråden har utvist dårlig dømmekraft.

– Han er vel omtrent den eneste i verden som tror at en statsråd kan reise på en privatreise til et av de tre landene som listet i risikovurderingen til E-tjenesten og PST. Han har vært naiv og utvist usedvanlig dårlig dømmekraft, mener Grandhagen.

