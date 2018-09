Tidligere statssekretær fra Frp får kritikk etter jobbytte

Vidar Brein-Karlsen ga ikke korrekt informasjon om møtet han ønsket å holde mellom arbeidsgiveren Huawei og Senterpartiet, mener regjeringens karantenenemnd.

Brein-Karlsen var statssekretær i Justisdepartementet inntil januar i år, men er i dag samfunnskontakt for det kinesiske teknologiselskapet Huawei. Han ble ilagt en av de strengeste karantenebestemmelsene noensinne da han sluttet, og har saksforbud i spørsmål som faller inn under Justisdepartementets ansvarsområde inntil neste sommer.

Likevel inviterte han to Senterparti-politikere til et møte etter at de ytret bekymring over Huaweis deltakelse i utbyggingen av norske telenett. Nå fastslår Karantenenemnda at møtet ville vært ulovlig, hvis det hadde blitt holdt, ifølge ABC Nyheter.

Men møtet ble aldri noe av, fordi Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik takket nei.

«Karantenenemnda konkluderer med at et møte av denne karakter, som gjelder nettsikkerhet og datasikkerhet, og som hører under Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet, ville vært et brudd med saksforbudet dersom møtet hadde vært gjennomført.», skriver Karantenenemnda til Brein-Karlsen 12. september.

Som statssekretær i Justisdepartementet hadde Vidar Brein-Karlsen tilgang til høyt gradert informasjon med stor betydning for nasjonal sikkerhet. Huawei er i USA er blitt pekt på som en sikkerhetstrussel, og er blitt utestengt i flere land av frykt for spionasje.

