Tidligere Veireno-sjef dropper søksmål mot Oslo kommune

I slutten av mai varslet tidligere Veireno-sjef Jonny Enger at han reiser søksmål mot Oslo kommune etter Veireno-konkursen. Nå har han trukket søksmålet.

– Etter nøye og grundige vurderinger har Jonny Enger kommet til at han ikke ønsker å ta den personlige belastningen det er å gjennomgå et søksmål, sier advokat Thomas Skjelbred til Avfallsbransjen.no

Advokaten forteller at Enger har stått i denne saken lenge. Saken har vært en stor personlig belastning for ham, og at prisen blir for stor.

– Nå ønsker han å gå videre og vie energien på andre ting, sier Skjelbred.

I mai meldte FriFagbevegelse at Engers krav til Oslo kommune var på minst 27 millioner kroner.

Ifølge nettavisa har Oslo kommune og Enger inngått et forlik som innebærer at partene dekker sine egne sakskostnader.

Veireno tømte søppel i Vestfold og i Oslo kommune i perioden 2015 til 2017. Det var store problemer med avfallshåndteringen, og overtidsbruken eskalerte blant mannskapene som skulle hente søppel. Enger er dømt for totalt 1.080 brudd på arbeidsmiljøloven og ble i Høyesterett dømt til 120 dagers fengsel.

