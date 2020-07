Tilbud om studieplass ved høyere utdanning sendt ut i dag

Over 150.000 personer har søkt om studieplass ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Mandag kommer svaret.

Flere må regne med å bli skuffet. Totalt er det 58.513 plasser.

Årets tre mest populære studier er siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole i Bergen og rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

For dem som ikke har kommet inn på et studie, eller ikke vil takke ja til tilbudet du har fått, kan en restplass være løsningen. Disse plassene ble det mulig å søke på fra og med mandag klokka 9, og det er løpende opptak. Det vi si at man må søke så raskt som mulig.

